«За такие гнусные выходки нужно отвечать»: Макаров поддержал поправки о наказании за оскорбление ветеранов

Макаров поддержал поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Фото: пресс-служба ЗС СПб

Макаров поддержал поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Фото: пресс-служба ЗС СПб

Спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров поддержал поправки к законопроекту об уголовной ответственности за действия, направленные на реабилитацию нацизма, которые подготовили депутаты Госдумы.

Законопроект предлагает установить наказание, вплоть о лишения свободы, за публичное распространие заведомо ложных сведений о ветеранах.

По словам председателя петербургского ЗакСобрания, на создание этих поправок повлияли недавние «вопиющие случаи оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны». Макаров считает, что некоторые оппозиционеры считают возможным делать то, что казалось немыслимым еще несколько лет назад.

Политик считает оскорбления ветеранов преступлением «против совести, против исторической памяти, против всего, что делает наш народ единым, а Россию – великой державой».

Он подчеркнул, что за такие гнусные выходки нужно строго отвечать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян, которые будут оскорблять ветеранов, хотят сажать в тюрьму сроком до пяти лет.