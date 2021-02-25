В Петербурге украли памятник Моргенштерну

В Петербурге украли памятник Моргенштерну
Памятник Моргенштерну. Фото: скриншот из Twitter

В Петербурге украли памятник рэперу Моргенштерну, презентованный пять дней назад. Он находился в магазине на Кирочной улице.

Информация об этом появилась на странице в twitter продавца-консультанта. Там указали, сто в магазин зашел мужчина в маске, попросил померить футболку, после чего продавщица ушла на склад, а вернувшись — не обнаружила ни покупателя, ни бронзового бюста рэпера.

Обратились ли владельцы магазина и автор бюста в полицию пока не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крестовском острове может появиться музей в честь рэпера Моргенштерна.

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