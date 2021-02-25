Брат Миланы Тюльпановой опроверг ее попадание в реанимацию

Виталий Тюльпанов, родной брат телеведущей Миланы Тюльпановой, бывшей жены футболиста Александра Кержакова, опроверг сообщение о ее госпитализации.
Ранее в Instargam дочери покойного сенатора Вадима Тюльпанова якобы появилась запись о том, что она оказалась в реанимации. Позже брат звезды заявил, что с ней все нормально.
«Все нормально, с Миланой тоже. Это все полный бред», — написал Тюльпанов на своей странице в Instargam.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова разошлась с «мальдивским мужем» через три недели. Выяснилось, что у мужчины были серьезные проблемы с законом.