Брат Миланы Тюльпановой опроверг ее попадание в реанимацию

Брат Миланы Тюльпановой информацию, что девушка оказалась в беде, не подтверждает. Фото: скриншот Instagram

Брат Миланы Тюльпановой информацию, что девушка оказалась в беде, не подтверждает. Фото: скриншот Instagram

Виталий Тюльпанов, родной брат телеведущей Миланы Тюльпановой, бывшей жены футболиста Александра Кержакова, опроверг сообщение о ее госпитализации.

Ранее в Instargam дочери покойного сенатора Вадима Тюльпанова якобы появилась запись о том, что она оказалась в реанимации. Позже брат звезды заявил, что с ней все нормально.

«Все нормально, с Миланой тоже. Это все полный бред», — написал Тюльпанов на своей странице в Instargam.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова разошлась с «мальдивским мужем» через три недели. Выяснилось, что у мужчины были серьезные проблемы с законом.