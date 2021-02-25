Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей до конца апреля

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей до конца апреля
Марина Кохал в суде. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге сторона защиты обвиняемой Марины Кохал не смогла добиться смягчения меры пресечения. Женщину оставили под стражей до 30 апреля.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, адвокаты просили избрать для Кохал домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру. Однако Смольнинский районный суд остался при своем решении, – оставить обвиняемую под стражей.

Напомним, что Марину Кохал подозревают в убийстве петербургского рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, женщина после конфликта убила мужа, а затем решил избавиться от улик путем расчленения. Свою вину она не признает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих. В истории их браузера нашли запросы о том, как справиться с запоем и где купить быстродействующий аналог инсулина.

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