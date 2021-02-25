В Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке

В Москве началось голосование об установке памятника на Лубянской площади. Участие в голосование приняли десятки тысяч жителей столицы.

Голосование проходит на портале «Активный гражданин». Оно началось сегодня, 25 февраля, в 10 утра. По данным на 15:50, свой выбор сделали 111 тыс. 411 человек.

Большинство москвичей проголосовали за установку памятника Александру Невскому, жившему с 1221 по 1263 год. Остальные ответили, что хотели бы видеть на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому, который жил с с 1877 по 1926 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке. Российские писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. Обращение направили правительству и мэрии Москвы.