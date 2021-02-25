«Актуальные вопросы в работе частных медицинских клиник Петербурга в период окончания пандемии коронавируса»

25 февраля 2021 г. интернет-газета «Мойка 78» при поддержке портала для малого бизнеса «Своё дело плюс» и резидентов «МедиаМаркетПлейса» провели заседание по теме «Актуальные вопросы в работе частных медицинских клиник Петербурга в период окончания пандемии коронавируса», в дискуссии приняли участие владельцы и девяти частных медицинских клиник, а также представители государственного сектора Санкт-Петербурга.

Генеральный директор и главный врач частной Скорой медицинской помощи «КОРИС» Лев Авербах и главный врач медицинской клиники «Источник» Владислав Тупиков поделились историями о том, как себя чувствовали петербургские частные клиники в период пандемии, с какими трудностями они столкнулись и какие выводы для своей работы сделали.

Член постоянной комиссии при правительстве Санкт-Петербурга по развитию системы здравоохранения Александр Солонин рассказал о государственной финансовой помощи частным медицинским учреждениям в связи с пандемией коронавируса. Помимо этого все участники заседания обсудили участие частных медицинских клиник в вакцинации от коронавируса.

Подытожили встречу мыслью о том, что частные медицинские клиники прошли трудный путь во время пандемии, были ограничены в своей деятельности, но до сих пор не признаны пострадавшей отраслью.

Заседание проходило в рамках делового клуба «Своё дело плюс», подобные заседания будут проходить ежемесячно, затрагивая различные сферы бизнеса, тему следующего заседания анонсируем чуть позднее.

Посмотреть запись трансляции можно в социальных сетях интернет-издания Мойка 78:

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Сайт: https://moika78.ru/news/2021-02-25/558415-mojka78-provela-kruglyj-stol-o-rabote-chastnyh-medklinik-v-period-okonchaniya-pandemii/

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