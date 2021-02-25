Российские регионы предупредили об ухудшении финансовой ситуации

Во многих регионах России финансовая ситуация в текущем году изменится в худшую сторону. Ожидается еще больший спад, чем в 2020 году.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Согласно данным бюллетени «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ, на развитие регионов в новом году будут влиять такие факторы, как коронавирус, дополнительные поддержки населения и бизнеса, а также трата резервов на финансирование бюджетного дефицита.

Эксперты отметили, что исправить эту ситуацию можно с помощью сохранения поддержки регионов в части бюджетных кредитов в масштабах прошлого года. Кроме этого, властям необходимо найти бюджетные трансферты сверх запланированного уровня.

В итоге, прошлый год регионы закончили с рекордно высокими доходами и расходами. Прибыль увеличилась на 10%, а траты на 15%. Из 85 регионов 15 закончили год с бюджетным дефицитом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что каждый десятый российский бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году.