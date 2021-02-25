ФАС возмутилась из-за рекламы Альфа-банка, снятой Моргенштерном

ФАС возмутилась из-за рекламы Альфа-банка, снятой Моргенштерном
Алишер Моргенштерн. пользовался большой популярностью в 2020 году. Фото: скриншот instagram

В отношении банка и рэпера возбудили дело.

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Альфа-банка и рэпера Моргенштерна. В рекламном ролике, который снял артист, нашли признаки нарушения закона «О рекламе» по пяти пунктам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике Моргенштерн употребляет алкоголь, показывает средний палец, его окружают девушки в откровенных нарядах. В ведомстве отметили, что рэпер в ролике уверяет, что Альфа-банк является лучшим банком, но не указывает, по каким критериям он это понял.

В ФАС отметили, что наказать предстоит не только рекламодателям, но и исполнителя заказа. Ожидается, что дело рассмотрят 25 марта в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге украли бюст Моргенштерну. Обратились ли владельцы магазина и автор бюста в полицию, пока не известно.

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