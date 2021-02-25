Жители Петербурга стали брать взаймы «до зарплаты» на 35% чаще

Жители Петербурга стали брать взаймы «до зарплаты» на 35% чаще
Петербуржцы берут взаймы. Фото: pixabay

В Северной столице увеличилось количество выданных микрозаймов. Жителям города не хватает денег до зарплаты, поэтому они обращаются за своеобразной помощью.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, количество займов в Петербурге увеличилось на 35,6%. Только в январе жителям города выдали 54 тыс. 683 таких кредита. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было выписано 40 тыс. 328 займов.

В целом, увеличение произошло по всей стране. В новом году россияне успели уже взять 1,88 млн краткосрочных кредитов, что на 23,1% больше, чем ровно год назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что российские регионы предупредили об ухудшении финансовой ситуации. Эксперты отметили, что исправить эту ситуацию можно с помощью сохранения поддержки регионов в части бюджетных кредитов в масштабах прошлого года.

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