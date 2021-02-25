Туктамышева разделась для обложки Maxim

Туктамышева разделась для обложки Maxim
Фигуру Туктамышеву признали одной из самых красивых. Фото: @liza_tuktik/ Instagram

На снимках спортсменка предстала в прозрачном нижнем белье.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поучаствовала в эротической фотосессии для журнала Maxim. Ее снимок появится на обложке мартовского выпуска. Об этом стало известно сегодня, 25 февраля.

В описании номера говорится, что спортсменки нечасто соглашаются принять участие в подобных съемках, но Туктамышева стала исключением. Также отмечается, что спортсменка является чемпионкой мира по фигурному катанию, что еще интереснее.

Известно, что внутри журнала можно будет найти обнаженные снимки Туктамышевой. Сама спортсменка призналась, что ей понравился этот опыт и она стала иначе смотреть на свое тело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловской крепости.

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Туктамышева разделась для обложки Maxim
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