В Москве наши истощенное тело писательницы

В Москве наши истощенное тело писательницы
Девушка умерла по непонятной причине. Фото: Pixabay

Непонятно, по какой причине молодая девушка голодала на протяжении нескольких дней.

В Москве нашли бездыханное тело писательницы Аделины Шелдон. Она умерла в своей квартире, о чем сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что 20-летняя девушка на протяжении нескольких дней ничего не ела и выглядела истощенной. Непонятно, в чем причине голодовки и повлияло ли это как-то на случившееся.

Шелдон является автором книги «Венценосные», в которой она поведала о французской королевской семье. Писательница отмечала, что любит поесть и особо не ограничивает себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвал истощение Бузовой смертельно опасным. Ольге Бузовой потребовалось восстановление после разрыва с возлюбленным.

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