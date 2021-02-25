Врач рассказал, как магнитные бури влияют на здоровье

Врач рассказал, как магнитные бури влияют на здоровье
Врач заявил, что нужно вести здоровый образ жизни. Фото: Pixabay

Обычно на магнитные бури жалуются люди, страдающие от тех или иных заболеваний сердца и сосудов.

Врач рассказала, каково влияние магнитных бурь на здоровье. Она заявила в эфире телеканала «Москва 24», что пациенты, страдающие теми или иными заболеваниями сердца и сосудов, нередко жалуются на плохое самочувствие во время бурь.

Терапевт отметила, что у людей могут возникать сосудистые реакции, а кто-то жалуется на чувство апатии. Чтобы лучше себя чувствовать во время магнитных бурь, нужно хорошо спать, правильно питаться и постараться не пить алкоголь и кофе. Врач уверена, что человек, ведущий здоровый образ жизни, справится почти с любыми невзгодами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РАН рассказали об опасности надвигающейся на Россию магнитной бури. Обычно такой период называют периодом солнечной активности. Могут произойти сбои в работе энергосистем.

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