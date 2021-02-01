В РАН рассказали об опасности надвигающейся на Россию магнитной бури

На Россию надвигается магнитная буря. Ее приближение вызвало ряд вопросов об опасности природного явления. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе оценил то, как может повлиять буря на россиян.

Об этом эксперт рассказал в интервью телеканалу «Звезда». По словам специалиста, природное явление не должно оказать существенного влияния на самочувствие жителей страны.

«Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», – заключил специалист.

Однако, Дмитрий Вибе подтвердил, что во время бури бывают случаи обострения «сердечных эксцессов». При этом они быстро проходят из-за наличия других стрессовых ситуаций, с которыми человек обычно встречается в жизни.

Кроме этого, он добавил, что такое природное явления считается рядовым событием для солнечной системы. Обычно такой период называют периодом солнечной активности. Могут произойти сбои в работе энергосистем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инфекционист рассказал, когда в России могут ослабить масочный режим.