Врачи рассказали, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса

Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать пациенту, если он заболел после введения первой дозы вакцины от коронавируса.

Он отметил, что в такой ситуации нужно перенести сроки введения второй дозы препарата, сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, при простудном заболевании следует лечиться как и при ОРВИ, а вторую прививку можно делать после понижения температуры, сообщает «Вечерняя Москва».

Профессор вирусологии Александр Чепурнов уверен, что второй этап вакцинации можно отодвинуть и на больший срок.

По его мнению, срок перерыва между введением первой и второй дозы вакцины может длится до месяца. С начала пандемии в России выявлено 4 212 100 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель ВОЗ подчеркнул, что худший сценарий позади и сейчас специалисты с уверенность говорят, что знают о вирусе довольно многое. Ученые изучили инфекцию и знают, что делать.