Мошенник из Колпино обманул пенсионерку почти на 100 тыс. рублей

В Колпинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки.

В полицию обратилась 83-летняя пожила женщина и рассказала о том, что с ее счета неизвестные осуществляли несанкционированные переводы денежных средств на различные банковские карты. Сумма ущерба 96 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ (кража).

В Колпино полицейские задержали мужчина 1987 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения- подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.