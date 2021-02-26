Уголовник надругался над дочерью своей сожительницы в Сланцах

В Сланцевском районе Ленобласти задержали подозреваемого в интиме с 15-летней девочкой.

В четверг, 25 февраля, в отдел полиции обратилась 46-летняя женщина с заявлением о том, что ее сожитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Мужчина также вступил в интим с девочкой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день полицейские задержали подозреваемого. 47-летнего неработающего мужчину поймали на улице Кирова. Он неоднократно был судим за кражу и грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Петербурге. Пострадавшая считает, что преступление могло быть заранее спланированным.