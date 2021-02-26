Леди Гага пообещала полмиллиона тому, кто вернет ее украденных бульдогов

Леди Гага пообещала вознаграждение тем, кто вернет ее собак. Фото: скриншот Instagram

Леди Гага пообещала вознаграждение тем, кто вернет ее собак. Фото: скриншот Instagram

Американская певица Леди Гага предложила 500 тыс. долларов за возвращение двух украденных бульдогов.

Преступный инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Неизвестные напали на человека, который выгуливал собак певицы. Злоумышленники забрали двух животных, третьему бульдогу удалось от них сбежать. Позже пес вернулся домой. Выгульщик получил несколько пулевых ранений, его госпитализировали.

Как пишет Daily Mail, Леди Гага тяжело переживает случившееся и готова выплатить полмиллиона долларов тому, кто вернет ее питомцев.

В настоящее время местная полиция занимается поиском пропавших собак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леди Гага рассказала о последствиях пережитого в юности изнасилования.