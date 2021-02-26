Задержана подозреваемая в кражах пенсии в отделении почты на Школьной

Сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в кражах в отделении связи в Приморском районе. Ее жертвами становились пожилые петербурженки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на Беговой улице задержали 31-летнюю женщину, работающую менеджером в строительной фирме в Кудрово.

По предварительной информации, она похитила 19 тыс. рублей у 68-летней женщины, проживающей в Приморском районе. Пенсионерка обнаружила пропажу денег после разговора с женщиной у отделения почты на Школьной улице. В полицию также обратилась другая пенсионерка и сообщила о том, что у нее из сумки пропали пенсия в размере около 22 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.