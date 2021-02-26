Орловскую улицу возле Смольного затопило растаявшим снегом

На видео заметно, что автомобили буквально "рассекают" улицу, полностью покрытую водой. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На видео заметно, что автомобили буквально "рассекают" улицу, полностью покрытую водой. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Петербуржцы забили тревогу после того, как в Центральном районе Северной столицы, неподалеку от Смольного, вся Орловская улица оказалась затоплена растаявшим снегом.

О коммунальном происшествии рассказали очевидцы, поделившись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «ВКонтакте» соответствующей видеозаписью. На кадрах ролика заметно, что машины едут по улице, со всех сторон окруженные водой, которая доходит едва ли не до кузова.

По мнению автора публикации, печальная ситуация на дороге стала следствием «бездумной свалки снега со всего района», который стал активно таять после неожиданно нагрянувшего потепления. «И он еще будет таять и таять…», — печально замечает петербуржец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Металлострое собралась километровая пробка из-за аварии с грузовиком.