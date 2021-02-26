Полицейского и жителя Петербурга задержали за взятку в 1,5 млн рублей

В Петербурге правоохранители задержали сотрудника полиции и местного жителя по подозрению в покушении на мошенничество. Они хотели обмануть арестованного на 1,5 млн рублей.

Как сообщили в петербургском следственном управлении СК РФ, следственные органы расследуют уголовное дело, открытое по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Задержаны оперуполномоченный УМВД России по Невскому району и местный житель.

По версии следствия, подозреваемые ввели в заблуждение мужчину, отправленного под домашний арест за мошенничество. Они уверили его, что мера пресечения была ему избрана в силу имеющихся у них связей в правоохранительных органах. Соучастники потребовали у него 1,5 млн рублей, чтобы наказание не изменили на обычный арест.

В пятницу, 26 февраля, полиция задержала соучастников после передачи мужчиной муляжа денег.

В скором времени подозреваемым предъявят обвинения и выберут меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое сотрудников УФСИН попались на получении взятки в 15 тысяч в Петербурге.