Ученые из Петербурга создали защитный материал для «черных ящиков» самолетов

Ученые из Петербурга создали защитный материал для &#171;черных ящиков&#187; самолетов
Разработку можно будет использовать в качестве защитного материала для "черных ящиков". Фото: скриншот "СПбГУПТД"

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна изобрели материал, который сможет выдержать даже лаву.

Он обладает высокой огнеупорностью и низкой теплопроводностью. Разработку можно будет использовать в качестве защитного материала для «черных ящиков» на бортах самолетов, рассказали в пресс-службе комитета по науке и высшей школе.

Материал создан на основе муллитокремнеземистого волокна. В ходе испытаний выяснилось, что материал может пригодится при производстве печей, высокотемпературных газоходов и теплозащиты «черных ящиков» — устройство, используемое для записи основных параметров полета.

Главным преимуществом разработки является низкая цена, что делает его востребованным для отечественных промышленников. Предполагается, что его можно будет выпускать в виде кирпичей, плит, колец или более сложных геометрических форм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы Альцгеймера.

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