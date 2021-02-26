Детскую больницу имени Филатова затопило из-за оттепели

Детскую больницу имени Филатова затопило из-за оттепели
Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова. Фото: google.maps

Сегодня днем произошла протечка кровли в Детской больнице имени Н.Ф. Филатова на Бухарестской улице. Из-за потопа пациентов пришлось перевести в другие отделения.

В пресс-службе комитета по здравоохранению причиной протечки кровли назвали резкое потепление и таяние снега. Вода просочилась в помещения половины инфекционного отделения №12, где находились восемь пациентов, всех перевели в другие отделения. Сейчас протечка устраняется.

Как уточнили в ведомстве, с 2014 по 2020 год в большей части корпуса проводился капительный ремонт, но работы в отделении №12 так и не провели из-за того, что стационар перевели под ковидный госпиталь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что растаявший снег затопил Вечный огонь в Красном Селе.

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