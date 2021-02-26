«Мост глупости начал охоту по-новому»: машины тонут на затопленной дороге на Софийской

Во Фрунзенском районе сегодня затопило дорогу под так называемым «мостом глупости». Жертвами потепления стали несколько автомобилей.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, талая вода затопила участок Софийской улицы, что привело к множественным происшествиям.

«Мост глупости затопило. Машинки тонут. Наша не выжила, хапнули воды в двигатель», — пишет петербурженка.

Судя по опубликованным кадрам, не менее восьми автомобилей потеряли свои номера в огромной луже. Пользователи сообщают, что из-за воды пострадали как минимум три машины: Honda Jazz, Opel Astra и еще один седан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Орловскую улицу возле Смольного затопило растаявшим снегом.