«Мост глупости начал охоту по-новому»: машины тонут на затопленной дороге на Софийской

&#171;Мост глупости начал охоту по-новому&#187;: машины тонут на затопленной дороге на Софийской
Дорогу под "мостом глупости" затопило из-за растаявшего снега. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе сегодня затопило дорогу под так называемым «мостом глупости». Жертвами потепления стали несколько автомобилей.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, талая вода затопила участок Софийской улицы, что привело к множественным происшествиям.

«Мост глупости затопило. Машинки тонут. Наша не выжила, хапнули воды в двигатель», — пишет петербурженка.

Судя по опубликованным кадрам, не менее восьми автомобилей потеряли свои номера в огромной луже. Пользователи сообщают, что из-за воды пострадали как минимум три машины: Honda Jazz, Opel Astra и еще один седан.

Дорогу под «мостом глупости» затопило из-за растаявшего снега. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Орловскую улицу возле Смольного затопило растаявшим снегом.

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