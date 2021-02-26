Собянин решил оставить Лубянку без памятника

Сергей Собянин заявил, что само голосование превратилось больше в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. Фото: сайт Президента России

Сергей Собянин заявил, что само голосование превратилось больше в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. Фото: сайт Президента России

Лубянскую площадь в центре Москвы пока оставят в прежнем виде, заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Напомним, 25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянской площади. Москвичам предложили сделать выбор: установить памятник Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждал памятник русскому князю, но, как отмечает Собянин, само голосование превратилось больше в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. Мэр заявил, что это «не очень хорошо» и для принятия такого решения требуется больше определенности.

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», — считает политик.

Поэтому власти приняли решение приостановить голосование и оставить площадь в том виде, как она есть сейчас. Собянин пообещал, что к этому вопросу наверняка еще вернутся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке.