Охотники застрелили более 260 волков в Ленобласти

Охотники застрелили более 260 волков в Ленобласти
Больше всего волков убили в Сланцевском районе. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за зимний период более двух с половиной сотен волков стали добычей местных охотников. Больше всего особей убили в Сланцевском районе.

Об этом сообщили в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. Всего за зиму в регионе подстрелили 264 волка. В Сланцевском районе от рук охотников погибли 39 особей, в Бокситогорском и Лодейнопольском районах были убиты 24 волка, в Кингисеппском — 21. При этом за прошлую зиму жертвами охотников стали 124 хищника.

В ведомстве добычу волков назвали одной из мер по поддержанию баланса между численностью хищников и других диких животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог перечислил самых опасных хищников Петербурга и Ленобласти.

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