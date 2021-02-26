На Украине отключили новый оппозиционный телеканал

Украинский телеканал «Первый независимый», созданный оппозиционными журналистами трех закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, заблокировали спустя час после вещания. Сейчас его отключают от кабельных сетей.

Ведущие телеканала, вещание которого идет на YouTube, сообщили, что канал был отключен от спутникового вещания, несмотря на отсутствие разрешения Совета нацбезопасности и обороны.

Сейчас вещание телеканала продолжается только в интернете. Коллектив заявляет, что они написали письмо в международное сообщество с просьбой защитить от произвола властей и правоохранителей.

«Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров», — сообщается на сайте телеканала «112 Украина».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Украина ввела санкции против лидера оппозиции Медведчука.