В Кудрово собрался «паровозик» с участием маршрутки

В Кудрово собрался &#171;паровозик&#187; с участием маршрутки
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кудрово Всеволожского района Ленобласти произошло ДТП с участием трех машин. Транспортные средства выстроились в паровозик.

Авария случилась ночью в субботу, 27 февраля. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля и маршрутка. Столкновение произошло у пешеходного перехода.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что человек пострадал в ДТП на Маршала Жукова. На место прибыла машина скорой помощи.

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