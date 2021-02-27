Коронавирус выявили еще у 951 петербуржца

В Петербурге за минувшие сутки выявили 951 зараженного коронавирусной инфекцией. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 825 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 558 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 134 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет у петербуржцев может сформироваться к августу. Добиться этого позволит профилактическая вакцинация более миллиона жителей.