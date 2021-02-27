Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 88 тысяч петербуржцев

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 88 тысяч петербуржцев
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается вакцинация горожан от коронавируса. Двухуровневый цикл вакцинации от COVID-19 завершили 80 459 человек.

За прошедшие сутки в городе привили 7 992 человека, вторично — 8 313. Неизрасходованный остаток вакцины в прививочных кабинетах составляет 94 457 комплектов.

Как сообщили в информационной справке, опубликованной на сайте администрации Петербурга, уже более 234 тысяч человек привились, полных цикл прошли 88 772 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней. Всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%.

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