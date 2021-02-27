В WhatsApp появилась новая функция при отправке видео

В WhatsApp появилась новая функция при отправке видео
Когда функция станет доступна для пользователей, неизвестно. Фото: Pixabay

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp представили новую функцию: теперь при отправке видео можно прямо в приложении убрать из него звук.

Нововведение отмечено в обновленном описании мессенджера в магазине Play Store. Чтобы отправить видеофайл без звука достаточно нажать на соответствующий значок перед отправкой, ничего не меняя в самом ролике. Иконка громкоговорителя в приложении располагается ниже таймлайна, и функция отключения звука доступна как для загружаемых видео, так и для тех, которые были записаны в самом WhatsApp.

Пока что разработчики только анонсировали скорое обновление, опция отключения звука в самом мессенджере еще недоступна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь в Telegram можно копировать историю переписок из других мессенджеров, в том числе, из WhatsApp.

WhatsApp видео мессенджер


 

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В WhatsApp появилась новая функция при отправке видео
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