Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

Мессенджер Telegram добавил новую функцию. Теперь пользователи смогут переносить историю переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp.

Обновление 7.4 доступно пользователям iOS. Кроме того, теперь пользователи могут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Как сообщили в описании обновления в AppStore, изменения коснулись и голосовых чатов. В мессенджере появилась возможность регулировать громкость для каждого из участников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров рассказал о резком росте количества пользователей Telegram. Чаще всего приложение скачивали люди, проживающие в Азии.