Задержаны пять участников перестрелки в Шлиссельбурге

Еще один мужчина находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых мужчин, которые могли участвовать в стрельбе в кафе-баре «Баку» в Шлиссельбурге. Еще один подозреваемый находится в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники отмечают, что у некоторых задержанных было при себе оружие. По предварительным данным, мужчины стрелялись, пытаясь доказать, кто из двух групп главней в регионе.

Напоминаем, что все произошло вечером 25 февраля. В результате перестрелки убили уроженца Азербайджана, еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку задержали за «заминирование» полицейского участка.