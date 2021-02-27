Задержаны пять участников перестрелки в Шлиссельбурге

Задержаны пять участников перестрелки в Шлиссельбурге
Выясняются все обстоятельства преступления. Фото: pixabay.com

Еще один мужчина находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых мужчин, которые могли участвовать в стрельбе в кафе-баре «Баку» в Шлиссельбурге. Еще один подозреваемый находится в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники отмечают, что у некоторых задержанных было при себе оружие. По предварительным данным, мужчины стрелялись, пытаясь доказать, кто из двух групп главней в регионе.

Напоминаем, что все произошло вечером 25 февраля. В результате перестрелки убили уроженца Азербайджана, еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку задержали за «заминирование» полицейского участка.

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