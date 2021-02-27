Семак празднует свое 45-летние

Тренера уже поздравили родные, а также коллеги и «Зенит».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сегодня, 27 февраля, празднует свой день рождения. Специалисту исполнилось 45 лет, с чем его активно поздравляют родные, коллеги и состав петербургского клуба.

«Зенит» пожелала Семаку успехов в работе, а супруга тренера выразила надежду, что он будет с каждым годом приобретать «все более отчетливые черты ребенка», подобно Бенджамину Баттону. Болельщики также надеются, что Семака не будет подводить здоровье и он приведет «Зенит» еще ни к одной победе.

Напоминаем, что «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом» в рамках РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал новости о претензиях со стороны ФНС. Тренер заверил, что журналисты распространили ложную информацию.