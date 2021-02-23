Семак прокомментировал новости о претензиях со стороны ФНС

Тренер заверил, что журналисты распространили ложную информацию.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал публикации в СМИ о претензиях ФНС в адрес его ресторана «Сад». Он опроверг данные в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметил, что в прессе опубликовали недостоверную информацию. Семак считает, что журналисты любят фантазировать, чтобы «состряпать» новость. Тренер заверил, что никаких исков к нему нет и добавил, что закон о клевете очень даже не лишний.

Напоминаем, что в СМИ писали о том, что налоговая служба хочет взыскать с Семака 100 тысяч рублей, которые выделялись владельцу ресторана в качестве господдержки во время пандемии коронавируса. Источники уверяли, что из «Сада» уволили сотрудника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФНС хочет взыскать с Семака около 100 тысяч рублей.