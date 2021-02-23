Семак прокомментировал новости о претензиях со стороны ФНС

Семак прокомментировал новости о претензиях со стороны ФНС
Сергей Семак заверил, что новость является выдумкой. Фото: "Зенит"

Тренер заверил, что журналисты распространили ложную информацию.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал публикации в СМИ о претензиях ФНС в адрес его ресторана «Сад». Он опроверг данные в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметил, что в прессе опубликовали недостоверную информацию. Семак считает, что журналисты любят фантазировать, чтобы «состряпать» новость. Тренер заверил, что никаких исков к нему нет и добавил, что закон о клевете очень даже не лишний.

Напоминаем, что в СМИ писали о том, что налоговая служба хочет взыскать с Семака 100 тысяч рублей, которые выделялись владельцу ресторана в качестве господдержки во время пандемии коронавируса. Источники уверяли, что из «Сада» уволили сотрудника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФНС хочет взыскать с Семака около 100 тысяч рублей.

долг сергей семак суд фнс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Италии из-за оползня в море оказались более 200 гробов
На Киевской после пожара госпитализировали женщину
Меркель заявила о начале третьей волны коронавируса в Германии
На Боровом мосту после ДТП машина врезалась в столб
В марте появятся прямые авиарейсы между Петербургом и Кемерово
Семак прокомментировал новости о претензиях со стороны ФНС
В Украине произошли столкновения из-за ареста националиста
Жители ЖК «Йога» жалуются на отсутствие света, воды и тепла