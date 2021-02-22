ФНС хочет взыскать с Семака около 100 тысяч рублей

ФНС хочет взыскать с Семака около 100 тысяч рублей
Семак пока не комментирует претензии ФНС. Фото: ФК "Зенит"

Служба якобы подала в суд на главного тренера «Зенита».

Федеральная налоговая служба заявила о своих претензия к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Службы якобы намерена судиться со специалистом из-за его ресторанного бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что Семак владеет рестораном «Сад» в Санкт-Петербурге. Во время пандемии коронавируса он обратился за материальной помощью к государству. Ему выплатили средства, но с условием: Семак обязуется не сокращать штат сотрудников. В результате некоторых людей все-таки уволили и теперь ФНС хочет взыскать с тренера около ста тысяч рублей.

В «Саде» заверили, что из ресторана ушел только один человек и то по собственному желанию. Также в заведении уточняют, что все деньг были возвращены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФНС создаст отдельную инспекцию для россиян, зарабатывающих более 500 млн рублей в год.

новости СПб сергей семак фнс штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба поделился впечатлениями после 200 сыгранных матчей за «Зенит»
Петербуржцы весь день жалуются на качество уборки снега: фоторепортаж Gazeta.SPb
ФНС хочет взыскать с Семака около 100 тысяч рублей
Ученые объяснили, как связаны сон и депрессия
В Петербурге почтили память пожарных, погибших при тушении гостиницы ...
В Испании произошло групповое изнасилование на вечеринке со звездами
В Московском районе мужчина оставил послание для коммунальщиков, но его ...
В Петербурге разыскивают водителя, изнасиловавшего девушку в Купчино