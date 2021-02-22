ФНС хочет взыскать с Семака около 100 тысяч рублей

Служба якобы подала в суд на главного тренера «Зенита».

Федеральная налоговая служба заявила о своих претензия к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Службы якобы намерена судиться со специалистом из-за его ресторанного бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что Семак владеет рестораном «Сад» в Санкт-Петербурге. Во время пандемии коронавируса он обратился за материальной помощью к государству. Ему выплатили средства, но с условием: Семак обязуется не сокращать штат сотрудников. В результате некоторых людей все-таки уволили и теперь ФНС хочет взыскать с тренера около ста тысяч рублей.

В «Саде» заверили, что из ресторана ушел только один человек и то по собственному желанию. Также в заведении уточняют, что все деньг были возвращены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФНС создаст отдельную инспекцию для россиян, зарабатывающих более 500 млн рублей в год.