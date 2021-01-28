ФНС создаст отдельную инспекцию для россиян, зарабатывающих более 500 млн рублей в год

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 февраля 2021 года откроет новую инспекцию, которая займется администрированием налогоплательщиков с доходами свыше 500 млн рублей в год.

При отборе будут учитываться также наличие иностранных компаний, операций и счетов за границей и налогооблагаемые инвестиционные операции, передает РИА Новости сообщение ФНС. В налоговой службе поясняют, что отдельное администрирование физических лиц с крупными доходами необходимо из-за сложных денежный операций и использования международных договоров в области налогообложения.

При этом в ведомстве подчеркивают, что создание инспекции для граждан с годовыми доходами более 500 млн рублей не предполагает особых условий работы с ними — порядок взаимодействия един для всех налогоплательщиков-физлиц в рамках действующего законодательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают ужесточить ответственность за налоговые преступления.