ФНС создаст отдельную инспекцию для россиян, зарабатывающих более 500 млн рублей в год

ФНС создаст отдельную инспекцию для россиян, зарабатывающих более 500 млн рублей в год
"Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства", - поясняют в ФНС. Фото: pixabay

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 февраля 2021 года откроет новую инспекцию, которая займется администрированием налогоплательщиков с доходами свыше 500 млн рублей в год.

При отборе будут учитываться также наличие иностранных компаний, операций и счетов за границей и налогооблагаемые инвестиционные операции, передает РИА Новости сообщение ФНС. В налоговой службе поясняют, что отдельное администрирование физических лиц с крупными доходами необходимо из-за сложных денежный операций и использования международных договоров в области налогообложения.

При этом в ведомстве подчеркивают, что создание инспекции для граждан с годовыми доходами более 500 млн рублей не предполагает особых условий работы с ними — порядок взаимодействия един для всех налогоплательщиков-физлиц в рамках действующего законодательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают ужесточить ответственность за налоговые преступления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доходы налоги налоговая служба Россия фнс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пробки в Петербурге утром четверга достигают 6 баллов
Акция против раздвинутых ног в метро и закладки в библиотеках: чем ...
Вирусолог спрогнозировал сроки снятия коронавирусных ограничений в России
ВОЗ предупреждает о риске возникновения очередной пандеми из-за вируса Nipah
ФНС создаст отдельную инспекцию для россиян, зарабатывающих более 500 млн ...
Оттепели в Петербурге подходят к концу: в четверг ожидается снег и 0 градусов
Университет Хопкинса: число зараженных COVID-19 в мире превысило 100 млн человек
В четверг аэропорт Пулково работает без отмен и задержек