В России предлагают ужесточить ответственность за налоговые преступления

У индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от суммы неуплаченных налогов, срок давности преступлений - всего два года. Фото: Pixabay

У индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от суммы неуплаченных налогов, срок давности преступлений - всего два года. Фото: Pixabay

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для граждан за неуплату налогов. Об этом заявила зампредседателя СК, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на слова Леоненко, юридическое лицо, уклонившееся от уплаты налогов на крупную сумму, предстанет перед судом и через год, и через 10 лет. В то же время, у индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от суммы неуплаченных налогов, срок давности преступлений — всего два года, отметила зампред СК.

Леоненко уточнила, что ИП может запросто избежать наказания, даже если сумма ущерба превысила 45 млн рублей. К примеру, в 2015 году в Усть-Илимске суд прекратил дело против предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов на 125,6 млн.

Кроме того, замглавы СК напомнила, что в настоящее время материалы дела направляются следователю, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. По ее мнению, это слишком долгий срок, поскольку за это время физлица могут вывести имущество и уничтожить документы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минфине объяснили порядок уплаты налога по вкладам.