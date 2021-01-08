В Минфине объяснили порядок уплаты налога по вкладам

В России появился новый налог по банковским вкладам. Он начал действовать в стране с 1 января 2021 года.

О том, как будут осуществляться уплаты и как работает нововведение, рассказали в Министерстве финансов РФ, передает «Российская газета».

Отмечается, что сам налог будет распространяться не на вклады, а на процент по ним. При этом россияне, размещающие крупную сумму с ежемесячной выплатой процентов, могут избежать уплаты налога или сократить, если доход по вкладу распределяется между двумя или тремя налоговыми периодами, указано в сообщении.

Для долларовых вкладов не будет взиматься разница в начале и конце срока депозита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что почти на 80% в Петербурге за год увеличилось количество банкротов.