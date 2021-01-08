Почти на 80% в Петербурге за год увеличилось количество банкротов

В Северной столице за минувший год увеличилось количество банкротов среди физических лиц на 74%.
Как сообщает АБН, самый большой рост был зафиксирован во втором полугодии 2020 года. Ежемесячно суды признавали банкротами примерно 800 человек.
Главной причиной является эпидемия коронавируса, которая внесла сильные изменения в жизнь петербуржцев. Так многие горожане потеряли работы, доходы и не имели возможностей выплачивать кредиты.
Также по данным экспертов «Юридического бюро № 1», в большинстве случаев в отношении банкротов суды вводят процедуру реализации имущества.
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