Почти на 80% в Петербурге за год увеличилось количество банкротов

В 2019 году более 4 тыс. петербуржцев были признаны банкротами. Фото: pixabay.com

В 2019 году более 4 тыс. петербуржцев были признаны банкротами. Фото: pixabay.com

В Северной столице за минувший год увеличилось количество банкротов среди физических лиц на 74%.

Как сообщает АБН, самый большой рост был зафиксирован во втором полугодии 2020 года. Ежемесячно суды признавали банкротами примерно 800 человек.

Главной причиной является эпидемия коронавируса, которая внесла сильные изменения в жизнь петербуржцев. Так многие горожане потеряли работы, доходы и не имели возможностей выплачивать кредиты.

Также по данным экспертов «Юридического бюро № 1», в большинстве случаев в отношении банкротов суды вводят процедуру реализации имущества.

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