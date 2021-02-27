Влад Кадони ушел из шоу «Бородина против Бузовой»

Телеведущий заявил, что в его жизни начался новый этап и он открыт новым предложениям.

Телеведущий Влад Кадони признался, что уходит из шоу «Бородина против Бузовой». Он отметил, что уже отработал последнее шоу и с марта 2021 года перестанет появляться на экранах. Об этом телеведущий рассказал сегодня, 27 февраля, в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил зрителей, а также телеведущих Ксению Бородину и Ольгу Бузову, с которыми работал все это время. Кадони выразил надежду, что останется с обеими в хороших отношениях. Телеведущий добавил, что открыт к новым предложениям и планирует удивлять поклонников различными проектами.

«Готовится сайт, обязательно расскажу позже в деталях, когда он будет готов окончательно. Ищу партнеров для создания приложения»,

— добавил телеведущий.

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