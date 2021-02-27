В Петербурге мирная акция памяти Немцова обошлась без задержаний – фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге мирная акция памяти Немцова обошлась без задержаний – фоторепортаж Gazeta.SPb
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столице состоялась акция в честь политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году. Жители города мирно возложили цветы у памятника жертв политических репрессий и разошлись.

Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На акции в субботу, 27 февраля, обошлось без задержаний. Полицейские не препятствовали участникам акции, которые принесли с собой цветы и памятные фотографии. Все смогли вернуться домой после мероприятия.

Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Отметим, что многие петербуржцы соблюдали масочный режим в массовом скоплении людей. Однако нашлись и те, кто был без средств защиты. Кроме этого, по фотографиям мы можем понять, что акция прошла в благоприятной атмосфере.

Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Мирная акция памяти Бориса Немцова. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Напомним, ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что акция в поддержку политика состоялась и в столице России. Москвичи собрались в центре города для возложения цветов Борису Немцову.

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