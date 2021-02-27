Москвичи устроили акцию в память о Борисе Немцове

Москвичи устроили акцию в память о Борисе Немцове
Акция памяти политика Бориса Немцова у Соловецкого камня. Фото: Gazeta.SPb

Граждане собрались в центре города с цветами, за порядком следят силовики.

В центре Москвы сегодня, 27 февраля, проходит акция в память о Борисе Немцове, который был убит на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 2015 году. С тех пор граждане приносят свечи и цветы к месту, где умер оппозиционер. Известно, что о Борисе Немцове вспомнили сотни человек, в том числе иностранные послы. За порядком на мероприятии наблюдают силовики, которые перекрыли вход на Красную площадь и усилили меры безопасности на мосту.

Напоминаем, что в смерти Немцова обвинили пятерых человек. В 2017 году их посадили в колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Соловецкого камня в Петербурге прошла мирная акция памяти Бориса Немцова. На мирном мероприятии собралось около ста человека, примерно треть — журналисты. Многие участники акции пришли к памятнику с цветами и фотографиями Немцова.

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