У Соловецкого камня в Петербурге прошла мирная акция памяти Бориса Немцова — фоторепортаж

В субботу, 27 февраля, на Троицкой площади в Северной столице у Соловецкого камня — памятника жертв политических репрессий, — состоялась акция памяти Бориса Немцова, застреленного в 2015 году в возрасте 56 лет.

На мирном мероприятии собралось около ста человека, примерно треть — журналисты. Многие участники акции пришли к памятнику с цветами и фотографиями Немцова. На фотографиях, предоставленных корреспондентом gazeta.spb.ru, заметно, что практически все присутствующие тщательно соблюдают масочный режим.

Отметим, что аналогичная акция сегодня прошла в Москве, на Большом Москворецком мосту, где и был убит политик. Красная площадь при этом перекрыта, как и в Петербурге в зоне проведения мероприятия наблюдается большое скопление силовиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице до 25 февраля оставалось неизвестным, разрешат ли власти проведение акции памяти. В четверг депутат Борис Вишневский сообщил о положительном решении.