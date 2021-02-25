Власти Петербурга не стали запрещать акцию памяти Бориса Немцова

Власти Петербурга не стали запрещать акцию памяти Бориса Немцова
В Петербурге разрешили провести акцию памяти Бориса Немцова. Фото: Мойка78/Валентин_Егоршин

Смольный не стал препятствовать проведению акции памяти Бориса Немцова — петербуржцы хотят возложить цветы к Соловецкому камню.

Депутат парламента Петербурга Борис Вишневский сообщил в своем Telegram-канале о получении ответа губернатора Александра Беглова на их обращение по акции памяти Бориса Немцова. «Все нормально, мероприятие возможно, препятствовать нам не будут», — пишет Вишневский.

В ответе главы города говорится, что мероприятие разрешается проводить при условии, что численность участников акции не превысит 50 человек. Кроме того, петербуржцы должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга прекратил дело в отношении инвалида, задержанного на несогласованной акции протеста.

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