Стали известны ключевые риски для российской экономики в текущем году

Стали известны ключевые риски для российской экономики в текущем году
Экономика России может измениться. Фото: Pixabay

На экономику России могут повлиять западные санкции, макрополитические конструкции и транзит власти. Об этом сообщили аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings, передает РБК.

По данным экспертов, Россия не получит резких и крайних мер от США, так как новый президент страны настроен на восстановление хороших отношений с союзниками, а также на определенные связи с Россией.

Кроме этого, экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова считает, что возможные санкции не окажут сильного влияния на экономику России.

«Мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем европейские, поэтому их влияние на российскую экономику и рынки активов будет пренебрежимо малым», – пояснила специалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян.

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