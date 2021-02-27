В Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян

В Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян
Парламентарий считает, что текущий способ подсчета среднего размера заработной платы россиян недостаточно точный. Фото: pixabay

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Ветлужских предложил считать медианную зарплату, а не среднюю арифметическую при сборе статистики по уровню оплаты труда в стране.

При этом Ветлужских отмечает, что медианная зарплата на треть меньше средней арифметической. По мнению парламентария, необходимо провести мониторинг, который позволит выявить ряд «базовых моментов», таких как неучет переработок, внушительная дифференциация по среднестатистическим зарплатам и методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода, передает слова депутата портал URA.RU.

Напомним, что по итогам 2020 года реальные заработные платы в России выросли на 2,5%. Средняя зарплата жителя России, согласно последним данным Росстата, составляет 51 тысячу рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла секрет формирования зарплат актеров.

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