В Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Ветлужских предложил считать медианную зарплату, а не среднюю арифметическую при сборе статистики по уровню оплаты труда в стране.

При этом Ветлужских отмечает, что медианная зарплата на треть меньше средней арифметической. По мнению парламентария, необходимо провести мониторинг, который позволит выявить ряд «базовых моментов», таких как неучет переработок, внушительная дифференциация по среднестатистическим зарплатам и методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода, передает слова депутата портал URA.RU.

Напомним, что по итогам 2020 года реальные заработные платы в России выросли на 2,5%. Средняя зарплата жителя России, согласно последним данным Росстата, составляет 51 тысячу рублей.

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