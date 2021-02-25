В Турции продлили требование справки на COVID для туристов

В Турции продлили требование справки на COVID для туристов
В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции могут вновь ввести ограничения. Фото: pixabay.com

Власти Турции будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов до конца марта.

Теперь тест на выявление новой болезни необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.

Как сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России, тестирование разрешается не проводить тем, кто летит через Турцию транзитом, а также детям до шести лет.

Напомним, в конце декабря власти Турции сообщали, что это требование ПЦР-теста будет действовать до конца февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили поставки вакцин от коронавируса в Турцию. С обеих сторон был отмечен настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей.

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