В Турции продлили требование справки на COVID для туристов

Власти Турции будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов до конца марта.
Теперь тест на выявление новой болезни необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.
Как сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России, тестирование разрешается не проводить тем, кто летит через Турцию транзитом, а также детям до шести лет.
Напомним, в конце декабря власти Турции сообщали, что это требование ПЦР-теста будет действовать до конца февраля.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили поставки вакцин от коронавируса в Турцию. С обеих сторон был отмечен настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей.