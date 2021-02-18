Путин и Эрдоган обсудили поставки вакцин от коронавируса в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Речь шла и о наращивании сотрудничества в борьбе с COVID-19

Центральной темой телефонных переговоров стали варианты поставок и организация выпуска в Турции российских вакцин от коронавируса. В частности, главы государств обсудили возможные поставки и налаживание производства вакцин в Турции.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, с обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей, говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган обсудили осуществление проектов в сфере энергетики и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции заявили о начале туристического сезона в апреле. Напоминаем, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса начало сезона перенесли на июнь.