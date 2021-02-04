В Турции заявили о начале туристического сезона в апреле

Власти понимают, что в это время во многих русскоязычных странах начинается сезон отпусков.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна планирует начать туристический сезон в апреле. Об этом он рассказал в интервью телеканалу HaberTurk.

Сезон начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону. Сначала путешествовать будут сами турки, затем к ним присоединятся русскоязычные туристы, у которых в конце апреля начинаются отпуска.

Напоминаем, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса начало сезона перенесли на июнь. Россияне смогли отправиться в Турцию только в августе, на данный момент авиасообщение возобновлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что часть города в Турции снесут ради привлечения туристов. В АТОР отметили, что с 2012 по 2019 год туристический поток в Мардине вырос с двух до пяти миллионов человек.