Часть города в Турции снесут ради привлечения туристов

В Турции власти приняли решение снести часть построек в городе Мардин, чтобы путешественники смогли увидеть историческую часть города.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило на снос части Мардина 10 млн турецких лир (100 млн рублей). Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ заявил, что полученные деньги пустят на реализацию проекта в ближайшие недели.

Президент Ассоциации туризма и отельеров региона Озгюр Гюнгер отметил, что самой молодой из исторических построек города около 400 лет. Но современные бетонные дома и сооружения «разбивают» панораму и уродуют образ города. В городе считают, что от сноса построек выиграют владельцы ресторанов, отелей, сувенирных лавок и туроператоры.

В АТОР отметили, что с 2012 по 2019 год туристический поток в Мардине вырос с двух до пяти миллионов человек. В прошлом году туры в Месопотамию с посещением Мардина стали составлять и для российских туристов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, бассейны и спа-центры в Турции попали под запрет из-за COVID-19.